Bakanlık: 218 ölüm, 26 bin 919 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı günlük Covid-19 tablosunu yayımladı. Buna göre Türkiye'de bugün koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 218 oldu. Bakanlık bugün saptanan yeni vaka sayısını 26 bin 919 olarak, yeni hasta sayısını ise 5 bin 103 olarak açıkladı.

Tabloya göre bugün iyileşen sayısı 22 bin 215, bugünkü test sayısı 181 bin 199 oldu.

Bakanlık toplam vaka sayısını 1 milyon 836 bin 728, toplam ölüm sayısını 16 bin 417, toplam iyileşen sayısını 1 milyon 603 bin 780 olarak duyurdu.

Ağır hasta sayısı ise tabloda 5 bin 973 olarak yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 5 bin 103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım" dedi.