Bakanlık 1 helikoptere günlük 216 bin lira kira ödeyecek

Yangınlarla mücadele için planladığı sayıda uçak bulamayan Orman Bakanlığı, helikopter ihalesi açtı. Yasanın esas usül olarak gördüğü rekabetçi “açık usul” yerine “21b pazarlık” usulünün tercih edildiği ihale hiç kimseye duyurulmadan gerçekleşti.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, 2 firma özel olarak davet edildiği 16 Haziran'daki ihale jet hızıyla sonuçlandırılarak, EAB Havacılık'a verildi. 24 Haziran'da imzalanan sözleşmeye göre, 1 helikopter için 1 Temmuz-15 Ekim tarihleri arasında toplam 107 günlük kira bedeli 23 milyon 112 bin TL oldu. Buna göre, firmaya günlük 216 bin TL kira ödenecek.

4 uçak planlanmıştı

Orman Bakanlığı, 2020 yangın sezonunda yangınlarla mücadele için 4 uçaklık bir planlama yapmıştı. 20 Şubat'ta, 4 uçak kiralama ihalesi yaptı. Ancak hazırlanan şartname doğrultusunda, Türk Hava Kurumu'nun (THK) elindeki 6 Bombardier CL-215 tipi uçak ihaleye giremedi. Rusya'nın almasına kesin gözüyle bakılıyordu, ancak ilişkiler gerilince Ruslar Ankara'ya kadar geldi ama teklif vermedi. Başka teklif veren de olmadı.

2 uçak tedarik edildi

THK'nın elinde bulunan ve kullanılamaz durumda olduğu iddia edilen 6 uçağın tüm bakımlarının yapıldığı ve uçuşa hazır olduğu, kurumun yönetiminee atanan Kayyum Heyeti Başkanı, AKP'li eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı tarafından açıklanmıştı. Bakanlık 7 Mayıs'ta açılan ihalede bu defa 3 uçak kiralanacaktı. THK'nın uçakları yine ihaleye sokulmazken, bunun yerine Rus Be-200 uçakları kiralandı. Ancak sadece 2 uçak tedarik edilebildi. Bakanlık bu açıkla yangın sezonuna girdi.

Şubattaki ihaleyi de aynı grup kazanmıştı

Orman Bakanlığı'nın 13 Şubat'ta açtığı helikopter ihalesini EAB Havacılık ve Bordo Mimarlık kazanmıştı. İki şirket de Bordo Grup iştiraki. “21b pazarlık” usülüyle verilen ihalede 25 helikoptere 6 ay için 142 milyon TL ödendi. Şirkete her helikopter için günlük 1.5 saat uçuş garantisi de verildi. 2019 yılında yapılan ihale de Bordo Mimarlık'a verilmiş, 18 helikopter için 5 aylık 105 milyon lira ödenmişti.