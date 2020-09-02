Bakanlığın verilerine göre: 45 ölüm, 1596 yeni vaka, 1017 ağır hasta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının başından beri Twitter hesabından yayımladığı günlük koronavirüs tablosu artık yalnızca bakanlığın internet sitesinden paylaşılıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde duyurulan günlük tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 1596 yeni vaka saptandı, 45 kişi Covid-19'dan yaşamını yitirdi. Ağır hasta sayısı ise 1017'ye yükseldi.

Türkiye'de salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 462'ye, toplam vaka sayısı 273 bin 301'e çıktı.

Bugün iyileşen sayısı 947 olarak açıklanırken, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.