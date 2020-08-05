'Bakanlığın verileri gerçeği yansıtmıyor, Eylül’de okulların açılması mümkün görünmüyor'

AKP’nin patronların talebiyle erken normalleşme kararı tabloyu iyice içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Ülkenin birçok kentinden yüksek vaka açıklamaları gelirken, Sağlık Bakanlığı otomatik şekilde “950” civarında yeni vaka ve 20 altı yeni ölümü kayda geçirmeye devam ediyor.

Açıklanan veriler özellikle Erzurum, Gaziantep, Şanlıurfa, Ankara ve İstanbul gibi kentlerde görülen yüksek vakalar düşünüldüğünde “gerçek tabloyu yansıtmıyor” eleştirilerine konu olurken, bu yöndeki eleştirileri en çok dile getiren ve sürekli olarak uyarılarda bulunan tabip odalarının talepleri ısrarla görmezden geliniyor.

'Genelge tabloyu özetler nitelikte'

Bayramla birlikte ülke genelinde kaydedilen manzaraları soL’a değerlendiren Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, "Ankara’da Valiliğin son genelgesi ulaştığımız tabloyu özetler nitelikte” dedi.

'Büyük bir artışı yaşanacağı şimdiden belli oldu'

Bayramdan sonra büyük bir artışın yaşanacağının belli olduğunu, bunun şimdiden görülebildiğini aktaran Bulut, “Söz konusu genelge yeniden teyakkuza geçildiğini gösterir nitelikte. Ağustos ortasında sıkı önlemler gelebilir, Eylül’de okulların açılması riskli ve şu anki gidişata göre açılmayabilir. Yeniden üç binli vakalara doğru bir gidiş görülüyor, hafta sonları yasağı yeniden gündeme de gelebilir” diye konuştu.

'Açıklanan veriler gerçeği yansıtmıyor'

Bakanlığın eleştiri konusu olan verilerine ilişkin de konuşan Bulut, “Bunlar doğru değil, Bakanlık gerçek verileri açıklamıyor. Diyarbakır’da bir gecede 8 hastanın öldüğü gün Ankara’da 4, Erzurum’da 9, Urfa’da ise 7 hasta hayatını kaybetmişti. Bakanlık toplam ölümü 17 olarak açıkladı. Verilerin hiçbiri doğru değil, bayramdaki tablo ile vakalarda büyük artış yaşanacak” ifadesini kullandı.