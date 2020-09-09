Bakanlığın test oyunu: Günlük 100 bin test kime yapılıyor?

Sağlık Bakanlığı’nın her gün açıkladığı günlük Covid-19 tablosuna göre, Türkiye’de günlük 100 bin üzerinde test yapılıyor.

Ancak açıklanan bu veriler sahada yaşanan test sıkıntısı düşünüldüğünde kafa karıştırıyor.

Konuyu yaptığı bir açıklamayla gündeme getiren isimlerden olan Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç, soL’a yaptığı açıklamada test konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.

İlk gelen testi kapar

Ankara’da orta ölçekli bir hastanede 500-600, Şehir Hastanesi’nde ise 1500 civarı test talebi olduğunu belirten Karakoç, ancak buna şehir hastanesinde verilen yanıtın 100’lü sayılarda, orta ölçekli hastanelerde verilen yanıtın ise 30-40 bandında olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta sonu özel sağlık kuruluşlarında bile test bulunamadığını belirten Karakoç, “Tablo buyken günlük 100 bin test yapıldığı açıklanıyor. Kamu hastanelerinde sabah ilk gelenler şanslıysa teste erişebiliyor. Açık bir şekilde sormak durumundayız, bu 100 bin test kim için yapılıyor? Siyasiler, CEO’lar, federasyonlar için mi kullanılıyor testler?” diye sordu.

Türkiye'ye virüs sokmak serbest

Hangi ülkeden gelirseniz gelin Türkiye’ye girişte test yaptırılmadığını, buna son dönemde vaka sayılarında büyük artış görülen Rusya’nın da dahil olduğunu vurgulayan Karakoç, “Ancak yurt dışına çıkarken bu ülkelerin tamamı test talep ediyor. Havalimanlarında ücretle bu testler yapılıyor. Bu uygulama gerçekten hayret verici” dedi.

Şu anda özel ya da kamu tüm hastanelerde neredeyse test yaptırılabildiğini ancak ciddi bir test kiti eksikliği yaşandığını yineleyen Karakoç, “Bir yandan böyle bir eksiklik varken, diğer yandan da Bakanlık Türkiye’nin test kiti ihraç ettiğini açıklıyordu. Kamu hastanelerinde test bulunmazken böylesi bir adım da dikkat çekici” diye konuştu.

100 bin test kime yapılıyor?

Türkiye’nin sağlıkta eşitsizliklerin hat safhada olduğu bir ülke olduğunu, burada bir de politik bir tutum olduğunu ifade eden Karakoç, “Kamu hastanesine başvuran bir yurttaş test yaptıramıyor ancak günlük 100 bin test yapılıyor. Bir yurttaş olarak bu testlerin kime yapıldığını sormamız gerekiyor. Bakanlık bu konuda bir açıklama yapmak zorunda” dedi.

‘Gerçek vaka çok daha yüksek, evde ölüm endişeyi artırıyor’

Ankara’da günlük tespit edilen vakaların Türkiye’de günlük açıklana sayının üzerinde olduğunu, 2 binler seviyesinde gerçekleştiğini belirten Karakoç, sözlerine şöyle devam etti:

Bakanlığın açıkladığı verilere kimsenin güveni kalmadı. Bugün Meclis’te çalışan bir yurttaşımız salgından dolayı hayatını kaybetti. Bu yurttaşımız eve gönderilen, evde takibi yapılan bir isimdi. Ankara’da hastanelerde yaşanan doluluk dolayısıyla tedaviler evde devam ediyor. Bu sırada yaşanan ölümler endişeyi de artırıyor.

500 sağlık emekçisi istifa etti ya da emekli oldu, enfekte olan sağlıkçı sayısı 799

Salgını hastanelerde karşılamaya çalışıyoruz. Bu olacak bir şey değil. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin tamamen devre dışı bırakılmasının sonuçlarını yaşıyoruz.

Salgına karşı büyük bir özveriyle çalışan sağlık emekçileri izlenen politikalar nedeniyle artık görevlerini bırakmaya başladı. SES’in açıkladığı verilere göre 500 sağlık emekçisi ya emekli oldu ya da istifa etti Ankara’da.

Sağlık emekçilerinin koruyucu ekipman talebine dahi yeterli yanıt verilmiyor. Şu ana kadar 79 sağlık emekçisi yaşamını yitirdi ülke genelinde. Ankara’da enfekte olan sağlık emekçisi sayısı 799’a ulaştı. Bu sadece bizim tespit ettiğimiz sayı. Ankara’da bu sayının iki katı olduğunu tahmine ediyoruz. Bu tablo sağlık emekçilerini tüketmiş durumda.