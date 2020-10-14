Bakanlığın Covid-19 raporları yazboz tahtasına döndü

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde yayımladığı son 5 haftaya ait Covid-19 haftalık durum raporlarını önce sildi, yapılan düzeltmelerin ardından yeniden yayımladı.

Bakanlık 9 Ekim’de son 5 haftaya ait Covid-19 durum raporlarını internet sitesinden kaldırmıştı. Bakanlığın, raporları İstanbul’a ilişkin ölüm verilerini düzelterek yeniden yayına aldığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde daha önce yayımlanan 7-13 Eylül haftasına ait raporda İstanbul’da koronavirüsten ölen sayısı 2873, 28 Eylül- 4 Ekim haftasına ait raporda ise ölen sayısı 2874 kişi olarak açıklanmıştı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre İstanbul'da bir ayda yalnızca 1 kişinin Covid-19'dan ölmesi dikkat çekmişti.

Bakanlığın silip yeniden yayına aldığı haftalık durum raporlarında ise 13 Eylül itibariyle İstanbul’da Covid-19’dan toplam ölüm sayısı 2 bin 941, 4 Ekim itibariyle İstanbul’da Covid-19’dan toplam ölüm sayısı 3 bin 90 olarak yer aldı.