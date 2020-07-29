Bakanlığın bedelini ısrarla sakladığı uçakların maliyeti belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 7 Mayıs'ta gizli olarak düzenlediği yangın söndürme uçağı kiralama ihalesinin detayları ortaya çıktı. İhale, Türk Hava Kurumu (THK) Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi-CMC Savunma Sanayi AŞ İş Ortaklığı'na verilmiş ancak bakanlık ihale bedeli ve ihale usulü gibi bilgileri gizli tutmuştu.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, ihalenin, Kamu İhale Kanunu'nun esas usül olarak kabul ettiği rekabeti, şeffaflığı ve katılımı üst düzeyde sağlayan “açık” usulde yapılmadığı anlaşıldı. İhale yasanın olağanüstü haller için öngördüğü 21-b pazarlık usulüyle, hiç duyuru yapılmadan, davet edilen firmalarla kapalı kapılar ardında gerçekleşti.

21 uçak tedarik edildi

“Orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet amfibik uçak kiralanması işi” ihalesi 7 Mayıs'ta yapıldı. Toplam 3 firma ihale dosyası aldı ancak sadece 1 teklif verildi. 3 uçak için çıkılan ve yaklaşık maliyeti 125 milyon 29 bin TL olarak belirlenen ihaleye katılan THK Gökçen Havacılık-CMC Savunma ortaklığı 2 uçak tedarik etti. 22 Mayıs'ta imzalanan sözleşmeye göre, 16 Haziran-15 Ekim tarihleri arasındaki 120 gün için 2 uçağa ödenecek kira tutarı 84 milyon 180 bin TL oldu. Buna göre her bir uçağın günlük kiralama bedeli 350 bin lirayı aşıyor.

Kayyum tarafından yönetilen THK'nin, 6’sı faal toplam 9 yangın söndürme uçağı hangarda beklediği halde Rus uçaklarıyla ihaleye girmesi de dikkat çekti.

Habere göre, THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi'nin sadece işletme ruhsatı ve uçakların bakımına destek olup küçük bir komisyon alacağı, asıl gelirin CMC Savunma Sanayi AŞ tarafından tahsil edileceği belirtiliyor.

Daha önce CMC Savunma'nın Azeri kökenli Yönetim Kurulu Üyesi Fizuli Mollayev uçaklarla ilgili Sputnik'e konuşmuş, “Bakan Bekir Pakdemirli, test uçuşunun ardından teknik açıdan uçakların bir pilot olarak beklentilerini aştığını söyledi” demişti.