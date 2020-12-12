Bakanlığın aşı planı: Günde 450 bin aşı olacak

Çin’le yapılan anlaşma gereğince Türkiye’nin aldığı 10 milyon doz aşının, çift doz olarak 5 milyon kişiye yapılmasıyla ilgili planlama çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nda yürütülen planlama şöyle: