Bakanlığın aşı planı: Günde 450 bin aşı olacak

Çin’le yapılan anlaşma gereğince Türkiye’nin aldığı 10 milyon doz aşının, çift doz olarak 5 milyon kişiye yapılmasıyla ilgili planlama çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nda yürütülen planlama şöyle:
- Kronik hastalar ve evden çıkamayacak durumda olanlar için aşılar evlerinde yapılacak.
- Filyasyon ekibinde yer alan sağlıkçılarla birlikte aile hekimleri de aşılama çalışmalarında görevlendirilebilecek.
- Diğer aşılardaki takip sistemi, koronavirüs aşısı için de geçerli olacak. Veri tabanı oluşturulacak. Aşılanan kişilerin takibi bu veri tabanı ile yapılacak.
- Bakanlık ayrıca, tüm sağlık kuruluşlarına yazı göndererek, aşı yapılacak personel listesi oluşturmalarını istedi. Bu kişiler daha önce hastalığı geçirmemiş kişilerden seçilecek.
- Aşının hazırlanması, 10-13 günlük bir süre gerektiriyor. Aşıların uygulanma aşamasına gelmesi 25 Aralık’ı bulabilecek. Ardından diğer bağlantılar ve yeni alımlar gündeme gelecek.
- Aşıların taşınmasında soğuk hava zinciri kullanılacak.1403 soğuk zincir ve 15 soğuk hava deposu bulunduğu, gerekirse bu sayının arttırılabileceği belirtildi.
- Günde 300-450 bin arasında aşılama yapılabildiği bilgisi paylaşıldı.
- Çin aşısı 3 yıl buzdolabında saklanabiliyor. 2 ile 8 derecede korunabilen aşının ikinci dozu 60 yaş üstüne 21 veya 30 gün arayla, daha gençlere ise 14 gün arayla yapılacak.
- 2’nci dozdan sonra antikor oranının yüzde 50’nin üzerine çıktığı, Çin aşısı yaptıranların yüzde 92’sinde de antikor oluştuğu belirtiliyor.