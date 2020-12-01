Bakanlığın araç kiralama harcaması bir yılda yüzde 40 arttı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 2010-2020 yılları arasında kiralanan araçlar ve maliyetinin açıklanması için kendisine yönelttiği soru önergesini yanıtladı.

ANKA'nın haberine göre Bakan Kasapoğlu, 2012-2020 yılları arasında 399 aracın kiralandığını belirterek, “Bütçede yer alan söz konusu ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasına azami özen gösterilmektedir” dedi.

Bakanlığın yanıtına göre kiralık araç sayısı 2020’de zirveye çıktı. Bu yıl kiralanan araç sayısı geçen yıla göre yüzde 40 artarak 46’ya yükseldi.

Kasapoğlu’nun yanıtına göre Spor Bakanlığı’nın yıllar itibariyle kiraladığı araçlar şöyle:

“2012 yılında 46, 2013 yılında 61, 2014 yılında 42, 2015 yılında 42, 2016 yılında 38, 2017 yılında 44, 2018 yılında 29, 2019 yılında 33 ve 2020 yılında 46.”