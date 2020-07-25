Bakanlığın açıkladığı 'kırmızı' bölgelerde çalışma koşulları: Merdiven altı tekstilde pandemi

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de en yoğun görüldüğü ilçeler Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar’ uygulamasıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılmıştı. Vakaların en çok görüldüğü yerlerde İstanbul'da bulunan Esenler, Güngören, Bağcılar ve Sultangazi ilçeleri Türkiye'de başı çeken bölgeler oldu.

Bu bölgelerde pandeminin yaygınlaşmasında etmenler konutların kalabalıklığı, pandemi önlemlerinin alınmaması gibi sebepler sayılsa dahi pandemi önlemlerinin alınmaması durumunda bireylerin suçlandığı, çalışma koşullarının ya da kamusal alanda önlemlerin alınmamasının görmezden gelindiği bir tabloyla yüz yüze kalındı.

Pandeminin en çok yayıldığı bölgelerde merdiven altı tekstil atölyeleriyse sosyal mesafenin kolay kurulamadığı sıkışık çalışma ortamları ve iyi havalandırmanın sağlanmadığı yapılar olmalarından kaynaklı enfeksyonun yayılmasında azımsanamayacak pay sahibi oldu.

Bakanlığın yayınladığı 'risk bölgeleri' haritasında pandeminin en fazla yayıldığı alan. Kırmızı en riskli bölgelere tekabul ediyor.

Sıklıkla merdiven altı ya da bodrum katlarına kurulan tekstil atölyeleri, havalandırma, ısınma, temizlik ve aydınlatmanın yetersiz olduğu, mekanlar olmalarının yanı sıra pandemi boyunca herhangi bir denetime maruz kalmadıkları için bir pandemi önlemi de uygulanmadan üretime devam ettiler. Çoğunlukla daha büyük tekstil firmaları için üretim yapan tekstil atölyelerinin Türkiye'de vakaların en yoğun olduğu Esenler, Güngören, Bağcılar ve Sultangazi ilçelerindeki pandeminin bölgesel merkez üsleri niteliğindeki mahallelerde kümelenmiş olmalarıysa rastlantısal değil.

Söz konusu ilçelerin belirli mahallelerinde her sokak başı neredeyse 2 adet tekstil atölyesi bulunurken bu atölyelerin arzları virüsün Türkiye'ye girmesinden hemen önce virüs nedeniyle "Çin'den kayan üretim" nedeniyle büyük ölçüde artmıştı, dolayısıyla üretim kapasitelerinin, çalışma saatlerinin, işçi sayılarının da artış göstermiş olduğu göz önünde bulundurulabilir.

Merdiven altı tekstil atölyelerinin kayıt dışı olmasından kaynaklı yaptıkları üretim, çalıştırdıkları işçi sayısı gibi bilgiler bulunmuyor, ancak kayıtlı tekstil sanayindeki küçülme, bu sanayinin besleyicisi konumunda hizmet veren ucuz ve kayıtsız iş gücü çalıştıran merdiven altı işletmeleri de doğru orantılı bir şekilde etkilemiş durumda.

Pandemi sırasında Nisan ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,4’lük rekor bir daralma yaşadı, sanayi üretiminin sektörel yapısına bakıldığındaysa en büyük daralmanın başını tekstilin çektiği aşikar. Nisan ayında tekstil üretimi geçen yıla göre yüzde 59,8 oranında küçüldü. Covid-19 nedeniyle küçülen tekstil sanayinin dışarıdan görünümü her ne kadar giyim mağzalarının şube sayılarını azaltması olduysa bunun iç yüzüyse mevcut merdiven altı işletmelerin bir kısmının kapılarına kilit vurmaları, kalanlarınsa işçi çıkartmaya başlamaları oldu. Söz konusu 4 ilçede kapısına kilit vurmuş tekstil atölyelerinin sayısı pandeminin ilk ayları boyunca artarken çoğunlukla tezgahların yarısı sektörün küçülmesiyle beraber boşaltıldı.

Tezgahların büyük bir kısmının boşaltılmış olması işten atılan işçilerin Türkiye'de salgının en ağır yaşandığı mahallelerde işsizliğe terkedilmesi anlamına gelirken kalan işçilerinse "sosyal mesafe kurabilecek" kadar alanlara sahip olmaları anlamına geliyor. Öznel olarak Güngören ve Esenler'deyse diğerlerine oranlar çok daha düşük ücretler alan göçmen ve çocuk işçilerin yoğun olduğu işletmelerdeyse çalışan sayısı hala yoğun olarak devam ediyor.

Tekstil atölyelerinin büyük çoğunluğu içinde bulunduğumuz süreçte kapasitesinin yarısından daha az işçi çalıştırıyor.

"Normalleşme"nin başlamasıylaysa yeniden açılan pazarın ihtiyçlarını karşılamak uğruna bazı merdiven altı tekstil atölyeleri tekrardan işçi arama ilanları vermiş durumda.