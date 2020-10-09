Bakanlığın 2021 planında Saray'a ayrılan para belli oldu

Bakan Berat Albayrak'ın hazırladığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayladığı Orta Vadeli Mali Plan tahminlerine göre, bütçe giderleri 2021’de 1 trilyon 346 milyar lira, 2022’de 1 trilyon 455 milyar lira, 2023’te 1 trilyon 573 milyar lira olacak.

Bütçe gelirleri ise gelecek yıl net 1 trilyon 101 milyar lira, 2022’de 1 trilyon 207 milyar lira, 2023’te de 1 trilyon 326 milyar lira olarak gerçekleşecek. Gelecek yıl merkezi yönetim bütçe açığının 244 milyar 993 milyon lira olması öngörülüyor. Bütçe açığının 2022’de 248 milyar 450 milyon lira, 2023’de 247 milyar 308 milyon lira olacağı tahmin ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 527,9 milyar lira

Orta Vadeli Mali Plan’da bakanlıkların bütçelerinin tavan rakamaları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı 527,9 milyar TL ile ilk sırada yer aldı. Gelecek yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi 146,9 milyar lira, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi 77,4 milyar lira, Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesi 61,5 milyar lira, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi 12,9 milyar lira, Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesi 4 milyar lira, TBMM’nin bütçesi ise 1,7 milyar lira olacak.

Cumhurbaşkanlığı'na 14,8 milyar lira

Orta Vadeli Mali Planı açıklayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı üç birimine yedek bütçe ile birlikte gelecek yıl için toplam 14,8 milyar TL ödenek ayırdı.

Bu yıl 3,8 milyar TL ayrılan Cumhurbaşkanlığı'na 2021 yılı için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre 4 milyar 39 milyon TL ödenek ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olan ve “propaganda bakanlığı” gibi hareket eden İletişim Başkanlığı’na öngörülen ödenek tutarı 422 milyon 754 milyon TL, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na ayrılan tutar ise 230 milyon 408 bin TL. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın sahip olduğu ödenek, yedek tutarla birlikte tam 10 milyar 121 milyon 775 bin TL oldu.

