Bakanlığa ait arazideki oteli alan Turizm Bakanı: ‘Daha doğal ne olabilir' 

TBMM Genel Kurulu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un bakanlığa ait arazi üzerine inşa edilen oteli satın alması gündeme geldi.

CHP milletvekilleri, Ersoy’un kendi bakanlığına kiracı olduğunu, bu durumun istifayı gerektirdiğini kaydetti. Bodrum’da bakana ait Ersoy Otelcilik’in Kasım ayı sonunda bir otel satın aldığını ve bu otelin bakanlığa ait bir arazide yer aldığını kaydeden CHP’li milletvekilleri, bu durumun haksız rekabete yol açtığını vurguladı.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, TBMM Genel Kurulu’nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sorular sordu.

Sayın Bakan siz, devletin en önemli makamında oturuyorsunuz ve bu makamda otururken de gidip Bodrum’da bir otel alıyorsunuz ve o otelin arazisi Turizm Bakanlığı’na tahsisli. Şimdi hem ev sahibi hem kiracı nasıl olunur bunu açıklar mısınız?

Ayrıca Belek’te, Kadriye’de halkın günübirlik tesislerden faydalandığı küçücük iki alan kalmıştı Antalya’da ve bu alanlara 3 tane otel yeri tahsisi yapıldı. Bilmek istiyoruz bu tahsisler kime yapıldı?”

‘Daha doğal ne olabilir'

Muhalefetin eleştirilerinin ardından söz alan Bakan Ersoy şunları söyledi: “30 yıldır turizm işletmeciliği ve turizm yatırımı yapan ve Türkiye’nin 6 bin 800’den fazla çalışanı olan, turizmde en yüksek cirolardan birini yapan, yurtdışında hiçbir yatırımı olmayan, Türkiye’nin sayılı turizm gruplarından birinin asli faaliyet alanı içinde otel alıp satmasından, her koşulda Türkiye’nin turizmine, Türkiye’nin geleceğine güvenerek bu konuda yatırım yapmasından daha doğal ne olabilir? Devletin kiracısı olan bu firmanın sanki bu faaliyeti ilk defa oluyormuş, yeni bir şeymiş gibi gösterilmesini, siyaseten bir şaibe varmış gibi algılatılmasını son derece yanlış ve manidar buluyorum.”