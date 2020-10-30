Bakanlardan deprem açıklaması

AKP İzmir milletvekili Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla depreme ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Hasarlı binalarda arama kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Yıldırım, "Adeta zamana karşı bir yarış var. Bütün amaç, insanlarımızı enkaz altından kurtarmayı başarmak" ifadesini kullandı.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kayıplarımız var, umut ederim ki sayıları daha fazla artmaz. Enkaz altındaki hemşehrilerimizi de sağ salim kurtarırız. Bunun için her türlü imkan gösterilmektedir. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, Adalet Bakanımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, İçişleri Bakan Yardımcımız, Kızılay, AFAD, sivil toplum kuruluşları tam bir uyum içinde çalışmalarını sürdürüyor."

Açıklamalardan başlıklar şöyle:

Murat Kurum:

Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında 114 artçı deprem meydana geldi. Tabi deprem aynı zamanda Çanakkale'de Manisa'da Muğla'da Aydın ilimizde hissedildi. Arama tarama faaliyetleri şu an için bütün illerimizde devam ediyor. Diğer illerimizde sorun problem gelmedi. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Şu an için 17 enkazımız var, enkaz altında vatandaşlarımız var.

12 vatandaşımız hayatını kaybetti, 522 yaralı vatandaşımız var. Yaralılarımıza her türlü müdahale yapılmaktadır. Kan veya herhangi bir ihtiyaç söz konusu değildir.

4 binamıza ilişkin her binada her enkazın başında bir arama kurtarma ekibimiz fiilen çalışmaktadır. Ve bu ekiplerle afet koordinasyon merkezi iletişim halindedir.

Şu an 1227 arama kurtarma ekibimiz fiilen çalışmaktadır. Yardım kuruluşlarımız şu anda 12 bin kişiye yemek vermişlerdir, gıda ile ilgili ihtiyaç söz konusu değildir.

Vatandaşlarımız kendilerinin hasarlı olduklarını düşündükleri binaya hiçbir şekilde girmesinler.

Bekir Pakdemirli:

Geçmiş olsun diyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem anında ben de Cumhurbaşkanımızla bir randevum vardı, haber alınca yönümüzü bu tarafa çevirdik geldik.

Hızlı bir şekilde ben sahaya intikal ettim. Bu gece burada plan ve program yapılıyor.

Sahada Buse kızımızla konuştuk, ablasıyla konuştuk ona ulaştık. Yine Buse kızımızın yanında bir arkadaşı daha var İnci kızımız.

Arkadaşlarımız çalışmaları yapıyorlar. İnşallah daha çok Buselerimiz kurtulur, binalarımızın altında kalan her vatandaşımız çıkar.

Sadece birinci katı yıkılıp da orada çıkarılmayı bekleyen vatandaşlarımız da var.

Hepimiz çok sabırsızız biliyorum ama yavaş yavaş ilerlememiz gerekiyor. Çünkü bina altında kalanlara zarar vermemek öncelik olmalı diye düşünüyorum.

Bugün memleketimizde birçok ilde kuvvetli yağış var. Beş gün içerisinde İzmir ve çevresinde yağış beklenmiyor.

Dışarda kalmak isteyen vatandaşlarımıza da bu bir artı olacaktır. Bugün gece beklenen en düşük sıcaklık 8 ila 11 arasında, gündüz beklenen en yüksek sıcaklık da 19 ila 22 derece arasında.

Tabi hem basın mensuplarımızdan, hem İzmirli hemşerilerimizden hasarlı bölgelerde gürültü yapılmaması, ses çıkarılmaması, yakınları olmayanın buralara girmemesi; bu konuda gerekli tedbirler alındı.

Abdülhamit Gül:

Şu anda Buse kızımız çıkartılıyor. İnşallah tüm vatandaşlarımız çıkarılır.