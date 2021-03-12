Bakanlar 'gider ayak' satıyor mu: 400 milyon metrekare!

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 10 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla Ankara, Muğla, Aydın, Diyarbakır, Gümüşhane, Kayseri, Bursa, Niğde, Tunceli’de toplamda 281 milyon 78 bin 504 metrekare taşınmaz satıldığını, Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın Ankara, Bursa, İzmir ve Şırnak’ta toplamda 120 milyon 932 bin 52 metrekare 104 arsayı açık artırma usulü ile satışa çıkardığını duyurdu.

Bakanlıklar giderayak son satışlarını mı yapıyor?

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “sadece son iki gün içerisinde Cumhurbaşkanı kararıyla 281 milyon 78 bin 504 metrekare taşınmaz ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Mart’ta açık artırmayla satışa çıkartılacak 120 milyon 932 bin 52 metrekare taşınmazla birlikte, toplamda 402 milyon 11 bin 24 metrekare taşınmaz yani yaklaşık Yalova’nın yarısı kadar arazi satışa çıkartılıyor. Bu bakanlıkların giderayak son satışları mı acaba, el insaf” dedi.

Kamusal kaynaklarımız yok ediliyor

Candan, “Memleket parsel parsel satılıyor. Sadece iki günde 402 milyon 11 bin 24 metrekare peşkeş çekildi. AKP iktidarı döneminde kamu arazileri ve fabrikaları birer birer özelleştirilirken, Cumhurbaşkanlığı, Özelleştirme İdaresi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle kamuya ait milyonlarca metrekare büyüklüğündeki taşınmaz satılmaya devam ediyor. 10 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla Ankara, Muğla, Aydın, Diyarbakır, Gümüşhane, Kayseri, Bursa, Niğde, Tunceli’de toplamda 281 milyon 78 bin 504 metrekare taşınmaz satıldı. Çevre Şehircilik Bakanlığı ise açık artırma usulü ile Ankara, Bursa, İzmir ve Şırnak’ta toplamda 120 milyon 932 bin 52 metrekare taşınmazı satışa çıkarıldı. Kamusal kaynaklarımız yok ediliyor” diye konuştu.

Ankara’da 98 milyon 86 bin 88 metrekare sermayeye peşkeş çekildi

Candan, Ankara’ya ilişkin ise şu bilgileri verdi:

“Ankara özelinde ise, Resmi Gazete ’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 50 milyon 118 bin 50 metrekare taşınmaz satılırken, öte yandan Ankara’da Çevre Şehir Bakanlığı Kızılcahamam’da toplamda 47 milyon 968 bin 38 metrekare olan 14 arsayı açık artırma ihalesi ile satışa çıkardı. Ankara Toplamda 98 milyon 86 bin 88 metrekare sermayeye peşkeş çekildi” diye konuştu.

Candan sözlerine şöyle devam etti:

“Hem Başkent’te hem de Ankara Şubeye bağlı hinterlantta ve kıyı illerimizde yüksek metrekareli satışlar mevcut. Bütün kıyılarımız ve orman alanlarımız tehdit altında bu satışların arkasından gelecek rant odaklı plan değişikliklerini yakından takip edeceğiz. Kamusal kaynaklarımız ve varlıklarımızın sermayeye peşkeş çekilmesine sessiz kalmayacağız. Sürecin peşini bırakmayacağız”

Candan, illere göre Resmi Gazete ’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla satılan taşınmazların metrekarelerini de şöyle açıkladı:

"Ankara’da 50 milyon 118 bin 50, Aydın'da 82 milyon 212 bin 50 metrekare, Tunceli 71 milyon 320 bin 71 metrekare, Muğla’da 42 milyon 541 bin 96 metrekare, Diyarbakır’da 21 milyon 69 bin 97 metrekare, Gümüşhane'de 4 milyon 724 bin 45 metrekare, Bursa’da, 4 milyon 55 bin metrekare, Kayseri’de 3 milyon 908 bin 13 metrekare, Niğde’de 1 milyon 113 bin 85 metrekare, Erzurum’da 13 bin 434 metrekare, toplamda 281 milyon 78 bin 504 taşınmaz Cumhurbaşkanı kararıyla satıldı.”

Candan, illere göre Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından açık artırma usulü ile satışa çıkarılan metrekarelere ilişkin de şu bilgiyi verdi:

“Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Ankara’da 47 milyon 968 bin 38 metrekare, İzmir’de 67 milyon 616 bin metrekare, Şırnak’ta 53 milyon 481 bin 14 metrekare toplamda 120 milyon 932 bin 52 metrekare taşınmaz açık artırma ihale usulü ile satışa çıkarıldı.”