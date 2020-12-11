Bakan'ın yolsuzluk haberlerine 'saygınlık' sansürü geldi

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı, ihale ve harcama yetkilisi olan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu hakkında, İBB döneminde yaşanan yolsuzluklara ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştu.

15 milyonluk kamu zararının altında imzası var

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Yatırım organizasyonlarının tanıtım ve medya çalışmaları işi” ihalesi kapsamında 26 Kasım 2018'de 26 milyon 585 bin liralık sözleşme imzalanmış, bu sözleşme kapsamında ödeme İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı gün eski belediye yönetimince yapılmıştı.

Yeni İBB yönetiminin söz konusu işleme ilişkin yaptığı inceleme sonrası bir Teftiş Kurulu raporu hazırlanmış, hak edişlerin usule uygun yapılmadığı ve 15 milyon 458 bin+KDV tutarındaki ödemenin kamu zararı yarattığı belirlenmişti.

Söz konusu gelişmenin ardından İBB yönetimince suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili dosyada eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı, ihale ve harcama yetkilisi Adil Karaismailoğlu da yer almıştı.

Bakan istedi, soL'da yer alan iki haberin de bulunduğu 297 içeriğe erişim engeli getirildi

İBB'nin adımı sonrası gündeme gelen yolsuzluk haberlerine ilişkin jet hızıyla erişim engeli getirildi.

İşin dikkat çekici yanı, erişim engeli getiren kurumun Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'nun görev alanında bulunması.

Erişim engeli kararı BTK ve ESB aracılığıyla hayata geçirilirken, bu kurumlardan BTK doğrudan Ulaştırma Bakanlığı şemsiyesi altında yer alıyor.

Bakan'ın "hukuki" girişimi sonrası İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tam 297 içeriğe ilişkin erişim engeli kararı alındı. Bu karar soL'da yer alan iki ilgili haberi de kapsıyor.

Bakan'ın saygınlığı zedeleniyormuş

Söz konusu erişim engeli kararını veren mahkeme, ilgili haberleri "bakanın saygınlığını zedeleyici" buldu.

Mahkeme kararında şöyle denildi:

"Talepte bulunanın T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görev yapmakta olduğu, talebe konu haber içeriklerinde talepte bulunanın itibarını ve saygınlığını zedeleyecek şekilde yanlış anlamlar çıkartılabilecek söylemlerin bulunduğu, talebe konu içeriklerdeki anlatım, uslüp ve kullanılan ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde başlıkta kullanılan ifade ve öz ve biçim dengesinde dengenin bozulduğu, gerekli olmayan yakıştırmalar yapılarak amacın bu anlamda aşıldığı, bu yakıştırmaların AİHS 'de hukuk düzenimizin koruduğu ifade özgürlüğü ve basının haber verme hürriyetinin sınırlarının aşılarak talepte bulunanın saygınlığına yönelik Anayasa Mahkemesi'nin yerleşik içtihatlarında da yer alan ' ilk bakışta hak ihlali' oluşturabilecek, talep edenin saygınlığına yönelik saldırı niteliğinde içeriklerin bulunduğu, bu içeriklerin talepte bulunanın toplum nazarında itibarı ile diğer bireyler nezdindeki saygınlığını sarstığı ve manevi kişiliğini zedelediği kabul edilmekle talebe konu yayınların bu haliyle kişilik haklarını ihlal edici nitelikteki söylemler olduğundan 5651 Sayılı Yasa uyarınca yasal şartları oluşmakla, talep eden vekilinin dilekçesine konu içeriklere erişimin engellenmesine dair talebinin ayrı ayrı kabulüne dair karar vermek gerekmiş..."