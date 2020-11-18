Bakan'ın 'kapatılacak' dediği çöp tesisi üç yıldır halkı zehirliyor

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu Merkez Mahallesi'ndeki çöp tesisi yıllardır bölgede kürlilik yaratıyor.

3 bin kişilik beldenin içme suyunun sağlandığı dereye de karışan çöp tesisiyle ilgili şikayetlere rağmen yetkililer adım atmıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "Tesis kapatılacak. İçme suyuyla ilgili de İller Bankası'na da talimat verdik. Suyu yaptıktan sonra da daha temiz su içeceksiniz" dediği bölgede bir değişiklik olmadığını söyleyen Çavuşlu Merkez Mahallesi Muhtarı Selim Hamzaoğlu, halkın nefes almakta zorlandığı anlattı.

'Yapılmadan önce de karşı çıktık'

Şikayetçi oldukları için bugün ifadeye de çağırılan Hamzaoğlu, soL'a şunları söyledi:

"2011 yılında katı atık bertaraf tesisi, buraya bir çöp tesisi yapmak istedi. O zaman karşı çıktık ama 'Avrupa standardında yapacağız' dediler. Süreç mahkemelik oldu. Mahkeme sonucu hazırlanan ÇED raporu yanından geçen bir dere ve içme suyu kuyuları olması nedeniyle iptal edildi.2017'de ÇED iptal edildikten sonra bakanlığın 'günlük 98 ton için ÇED gerekmez' kararına istinaden çöp dökülmeye başlandı.

3 yıldır o kadar ağır bir çöp kokusu var ki, dayanılacak gibi değil. Buradaki sivrisinek popülasyonu da arttı. Beldemiz 3 bin kişilik ve içme suyunu bu dereden sağlıyor. Tesis eski bir taş ocağına yapıldığı için de, tesisten dereye sızma oluyor."

'15 yıllığına tesisten enerji üretmek için ihale yaptılar'

"Şikayet ettik, seçimden önce Bakan da gelsi. '1 yıl içerisinde tesisisi kapatacağız' diye söz vermişti. Tesis kapatılmadı hatta kapatmamak için ama 15 yıllığına tesisten enerji üretmek için ihale yaptılar. İhaleden sonra her şey daha da kötü oldu, koku da arttı. Koku gelince nefes alamıyorsunuz, doğa kirleniyor, hayvanlar hastalanıyor. Etrafında da fındık arazisi var.

Savcılığa suç duyurusunda bulunduk, bir kaç kez. Süreç devam ediyor. Gerçekten zor durumdayız. İçme suyu kuyuları olan dereye çöp suyu karışıyor ve buna müdahale edilmiyor. Anlamak mümkün değil."

Bakan 'kapatılacak' demiş

Bakan Kurum'un daha önce DHA'ya verdiği röportaj şöyle: