Bakanın hastanesi fazladan aldığı test ücretlerini iade edecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu özel hastanelerde PCR testi fiyatının Bakanlığın belirlediği 250 TL üst sınırı yerine 350 TL olmasıyla ilgili CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut soru önergesi vermiş, konu basının da gündemine girmişti.

Meclis'e verilen önerge ve konunun gündem olmasının ardından Medipol Hastanesi test fiyatını 250 TL'ye düşürdü.

Fazladan alınan ücretin vatandaşlara iade edilmesi gerektiğini belirten Bulut, “Fiyatların düşürülmesi olumlu bir gelişme ancak özel hastanelerin şimdiye kadar elde ettiği haksız kazanç ne olacak? Sağlık Bakanlığı ne işe yarıyor. Fazladan alınan ücret iade edilmeli. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından özel hastaneler geri adım atıyorsa vay Türkiye'nin haline” dedi.