Bakanın 'EBA TV çocuklara meziyet kazandırdı' açıklamasına veliler tepkili: Ağam bizle eğleniyor

Sürekli sistem çöküntüleriyle gündeme gelen uzaktan eğitim sistemine dair Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları velilerin tepkilerine neden oldu. Kendisi de özel okul patronu olan Bakan özel okulların her türlü taleplerini uygulamaya devam ederken, veliler devlet okullarına kayıtlı çocuklarının eğitime ulaşamamasından şikayetçi.

Bakan en son Twitter hesabından EBA TV'yi övmek için "EBA TV yayınlarını takip ederken öğretmeniyle göz göze olmadığı hâlde dersini dinleyen çocuklar müthiş bir meziyet kazanıyorlar: Öz denetim. Yani, kendi seorumluluğunu alma hâli. Bu, onlar için ileride büyük bir avantaja dönüşecek. Problemler ve fırsatlar birlikte yol alıyor" derken soL'a konuşan veliler, çocuklarının herhangi bir meziyet kazanmadığı görüşünde.

EBA TV yayınlarını takip ederken öğretmeniyle göz göze olmadığı hâlde dersini dinleyen çocuklar müthiş bir meziyet kazanıyorlar: Öz Denetim. Yani, kendi sorumluluğunu alma hâli... Bu, onlar için ileride büyük bir avantaja dönüşecek. Problemler ve fırsatlar birlikte yol alıyor. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 3, 2020

Bu durumu nimetmiş gibi sunmaya çalışıyorlar

İlkokul çağında bir çocuğu olan velilerden biri "bu bile sevindirici olay, bir nimet olarak sunuyorlar. Nasıl olsa 'bunu yutabilecek bir sürü insan var' diye düşünüyorlar." dedi. Konuştuğumuz veli Ziya Selçuk'un öve öve bitiremediği sistemin kullanılabilir olmadığını söyledi.

Okul çağında iki tane erkek çocuğu olan bir veliyse eğitim müfredatının zaten çevrimiçi eğitime uygun olmadığını, derslerin içeriklerinin yüzyüze anlatım için hazırlandığını söyledi. EBA TV'ye geçilmesiyle sadece teknik bir değişiklik olduğunu, ancak sağlanan eğitimde hiçbir değişiklik yaşanmadığını söyleyen veli, "O kadar küçük yaşta çocuklara bu aralıklarla ders yaptıryor olmaları normal bir şey değil. Bu koşullarda çocukların bakanın dediği gibi kendiliğinden motive olmaları mümkün değil." dedi.

Eğitimin sadece akademik anlamda olmaması, sosyal anlamda da gerçekleşmesi gerektiğini söyleyen veli, sosyal dayanışmayı çevrimiçi ortamda yaşayamayacaklarını kaydetti. Bakanın "meziyet" açıklamasına ilişkin olaraksa, "çocukların bir meziyet kazndığı yok, evde vakit geçirme meziyeti artmış olabilir" ifadesini kullandı.

Bu durumun eğitimle bir alakası yok, Bakan bizle dalga geçiyor

Gene ilkokul çağında bir kızı olan bir veli, "Çocuğun bir meziyet kazandığını hiç zannetmiyorum. Kendi imkanlarımızla, ailemizden, eşimizden, dostumuzdan aldığımız destekle çocuğumuzun önüne bir bilgisayar koyamasaydık, kızımız EBA TV'den verilen destekle ne kazanacaktı, gerçekten bilemiyorum. Beni esas korkutansa şu, ben 80'ler, 90'larda bir işçi ailesinin çocuğu olarak büyüdüm. Bu dönem kendi içerisinde bir eşitsizlik içerse de, bir takım sınavlara girip iyi okullara girme, kendi öz becerilerinizle bir şekilde kendinizi kurtarma şansına sahiptiniz. Kendi çocuğuma bakıyorum, onların böyle bir şansı olmayacak. Çocuklar korkunç bir eşitsizlik içerisindeler ve pandemi sırasında bu daha da belirgin hale geldi." dedi.

soL'a konuşan veli, "Televizyondan verilen eğitim de çok kötüydü. Geçen dönem uygulanan televizyon eğitiminde çocuğu oturtuyorduk televizyonun karşısına ancak o hiç bir şey anlamıyordu. Bu durumun pedagojik açıdan, eğitim bilimi açısından hiç bir karşılığı yok. Bunu Bakan Bey de çok iyi biliyor ama 'Ağam bizle eğleniği'. Adam ciddi bir şekilde bizle dalga geçiyor, kendisi tüccar, bakan dediğinizin az da olsa halka karşı sorumluluğu olması lazım, bu adamsa anca kendi özel okulunun, diğer özel okul patronlarının kazandığı paralara bakıyor" dedi.

AVM'ler açık okullar kapalı

Biri orta, biri ilkokula giden iki çocuğu olan bir veliyse "Çocuk aslında bir meziyet kazanmıyor, internete girme imkanı varsa oturuyor, ancak çok da verim alamıyor. Daha sonra ebeveyn olarak siz öğretmenliğini yapmak zorunda kalıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. İşten gelince ben anlatıyorum çocuğa. Çocuk 7. sınıfta ancak televizyondan verilen derslerin bir faydası olmayınca 6. sınıf konuları eksik oldu. 6. sınıf konularını henüz anlamadığı için çocuklar ilerleyemiyor." dedi.

Çocukların "özdenetim" almadıklarını söyleyen veli "AVM'ler açık olmaya devam ediyor, metrolar kalabalık, özel okullar açık, her şey normal yaşanıyorken eğitimin uzaktan olmasını anlamlandıramıyorum.

Çocuk değil biz takip ediyoruz dersleri

5. sınıfta okuyan bir çocuğu olan bir veliyse çocuğun ders takibine ilişkin "valla onun takip ettiği bir şey yok, ben takip ediyorum dersleri. Alarm kuruyorum ben, alarm çaldıkça açıyoruz sistemi. Telefonu veriyoruz çocuğa, onunla odasına gidiyor. Donuyor bazen tekrar bağlanması gerekiyor. Özdenetim falan yok, aile denetliyor. 13-14 yaşına kadar hiç bir çocuğun 'A! ders başlıyor ben bağlanayım derse vaktim geldi izleyeyim' diye bir şey yapabileceğini düşünmüyorum" dedi.

Eğitimin okullarda yapılmasının gerektiğinin altını çizen veli, "Özel okulları açıp devlet okullarını kapatan bir zihniyet bana çok saçma geliyor" diye konuştu.