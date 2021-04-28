Bakanın açılışını yaptığı yolun eksik yapıldığı ortaya çıktı, fiyat ikiye katlandı

"Ankara çevreyolu trafiğini rahatlatmak" amacıyla planlanan 39 kilometrelik Yenikent-Temelli Yolu'nda ilginç gelişmeler yaşandı.

Taahhüt ettiği paraya ve tahhüt ettiği sürede projeyi bitiremeyen müteahhidin imdadına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetişti. Kimseye duyurulmadan yapılan “ikmal” ihalesiyle müteahhide yüzlerce milyon verildi.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, projenin 4 yıl önce yapılan ilk ihalesi 27 firma katıldı. Onur Taahhüt ve Yedigöze İnşaat ortaklığı 249 milyon liraya ihaleyi kazandı. 6 Nisan'da imzalanan sözleşmeye göre inşaatın 24 Nisan 2017 günü başlaması, 1100 gün sürmesi ve 05 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanması öngörüldü.

Yol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle 14 Ocak'ta hizmete açıldı. Hazırlanan panolarda ve haberlerde “Temelli-Yeniköy Yolu Açılış Töreni” yazıyordu ama Bakan, konuşmasında yolun 29 kilometrelik kısmını açtıklarını söyledi. 10 kilometresi eksikti.

Açılışı yapılan ancak bitmeyen proje için 15 Mart'ta, yasanın önceden öngörülemeyen olağanüstü durumlar için belirlediği “21/b” usulüyle gizli kapaklı bir “ikmal” ihalesi yapıldığı ortaya çıktı. İhalenin adı aynıydı: “Yenikent-Temelli Yolu (Enerji İletim Hatları Deplase İşleri Dahil) KM 0+000 – 39+699,79 Kesiminin İkmal Yapım İşi”. Sadece “ikmal” (tamamlama) kelimesi eklenmişti.

Bu defa, AKP'nin son yıllarda istediği ihaleyi istediğine verme aracı haline gelen “21/b Pazarlık” usulünün sağladığı avantajla ihale ilana çıkılmadan, kimseye duyurulmadan yapıldı. Kapalı kapılar arkasında ihale düzenlendi. İhaleye özel olarak 6 firma davet edildi. İhale, projeyi 2017 yılında alan ancak taahhüt ettiği rakama ve zamanında bitiremeyen Onur Taahhüt'e verildi. Yani aynı iş için aynı müteahhide 299 milyon 234 bin lira daha aktarıldı. 12 Nisan'da imzalanan yeni sözleşmeye göre ikmal yani tamamlama işi bugün itibariyle (27 Nisan) başlayacak, 900 gün sürecek ve 14 Ekim 2023'te tamamlanacak.

Bakan Karaismailoğlu'nun 14 Ocak 2021 günü yapılan açılış töreninde 39 kilometrelik yolun 29 kilometresini açtıklarını duyurmuştu. Buna göre ikmal ihalesi kapsamındaki 10 kilometrelik yolun yapımı yaklaşık 3 yıl sürecek.