Bakandan velilere 'kantin' çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okul kantinlerini "sürecin bir parçası olarak" açtıklarını belirterek, velilerden çocuklarının kahvaltısını evde "sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen göstermelerini" istedi.

Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Sevgili Velilerimiz, Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli" ifadelerini kullandı.