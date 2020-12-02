Bakan’dan ‘FETÖ’ tutuklusuna 'İmamoğlu' teklifi: Aynı gün tahliye ya da ömür boyu hapis

Cemaat’in “belediyeler imamı” olduğu iddiasıyla tutuklanan ve sonrasında tahliye edilerek tutuksuz yargılanan Erkan Karaarslan’ın tutuklu bulunduğu döneme ilişkin dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı.

AKP’li “gazeteci” Serhan Seyhan tarafından ilginç bir şekilde cezaevinde ziyaret edildiği, bu ziyarette yerel seçimlere günler kala Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu hakkında ifade vermesinin istendiği ve bu durumda tahliye edileceği söylenen Karaarslan’nın bu talebi reddettiği bilgisi daha önce basına yansımıştı.

Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan’ın bugün raflarda yer alan yeni kitapları “Cendere”de Karaarslan’a tahliye teklifi sunan bir diğer ismin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli olduğu iddiası yer aldı.

'Tahliye, beraat, milyonlarca lira sermayelik iş'

İddiaya göre, Pakdemirli, Karaarslan’ın avukatı Emre Kılıçarslan’la gizli bir görüşme yaptı. Söz konusu görüşmede Seyhan’ın ilettiği teklifin biraz daha gelişmiş bir versiyonu avukatı aracılığıyla Karaarslan’a iletti.

Kitapta yer alan bilgiye göre, İmamoğlu ve Çerçioğlu’na karşı ifade verirse Karaarslan’ın tahliye olacağı, yoksa ömür boyu cezaevinde kalacağı söylendi.

Teklif, aynı gün tahliye, ilk celsede beraat, ve iddiaya göre milyonlarca lira sermayesi olan iş imkanını içeriyordu.

Bu teklifin ilettildiği Karaarslan, kendisine komplo kurulmak istendiğini belirterek bu ifadeyi vermeyi reddetti.

Ancak aradan kısa bir süre geçtikten sonra yine avukat görüşü denilerek Serhan Seyhan ile görüştürüldü.

'1 numaranın bilgisiyle geldim'

Ne avukat olan ne de Karaarslan’la da bir yakınlığı olan isim, bu kez “Buraya 1 numaranın bilgisi dahilinde geldim” diyor, konuşursa seçimde evinde olacağını söylüyordu.

Ancak baskı bununla da sınırlı kalmadı. Karaarslan yine avukat görüşü diye çağrıldı, bu kez görüşme salonunda eşini gördü.

Aynı teklif bu kez eşi aracılığıyla iletiliyordu, araya AKP’lilerin de girdiği bir şekilde.

'Delil bulunamadı'

İddiaya göre bu teklifleri reddeden Karaarslan, kendisine iletilen teklifleri de savcılığa iletti. Savcılık ise “delil bulunmadığı” gerekçesiyle dava açmadı.

Bu görüşmelerden sonuç çıkmadı, yerel seçimleri hem Çerçioğlu hem de İmamoğlu kazandı.

Karaarslan ise “FETÖ’nün belediye imamı” haberlerinin ardından seçimlerden bir süre sonra tahliye edildi.

Basında gündem olduğu son haber ise iki ay öncesinden, Sabah gazetesinden: “FETÖ İmamı Erken Karaarslan CHP’lileri ihya etmiş...”