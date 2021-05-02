Bakan Yanık'tan ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ adı altında yeni bir yardım programı başlattıklarını söyledi.

Yanık, bu kapsamda 2 milyondan fazla haneye, hane başı 1100 lira destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Yanık şunları söyledi:

“Bir önceki sosyal destek programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV’lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi gerçekleştireceğiz.”

Bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi.

Hem banka hesap bilgisi bulunmayan hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramı’na kadar konutlarına teslim edileceği kaydedildi.