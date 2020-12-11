Bakan Varank'tan 'tersine beyin göçü' iddiası

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin otomobili tersine beyin göçünü de ciddi manada teşvik ediyor. Küresel tecrübesi olan genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız, yöneticilerimiz; yurt dışındaki işlerini bırakıp Türkiye'nin otomobili için vatanlarına döndüler" dedi.

Bakan Varank ayrıca "Milletimiz müsterih olsun; riskleri takip edecek, kırılganlıkları gidereceğiz. Ekonomi yönetimi olarak reformcu bir vizyonla, Türkiye'yi salgın sonrası dönemin kazananı haline getireceğiz" diye konuştu.

Ocak-Kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrikanın üretime başladığını söyleyen Varank "2020 yılında kurulan 11 OSB ile toplam OSB sayısı 325'e, kredi desteği verdiğimiz sanayi sitesi sayısı ise 480'e ulaştı" dedi.