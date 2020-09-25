Bakan Varank'tan HDP'ye operasyonla ilgili açıklama: Yaygara çıkarmaya çalışıyorlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2014'te düzenlenen "Kobani eylemleri" hakkında HDP'ye yönelik yapılan operasyona ilişkin, “Şimdi birtakım kişiler çıkıp, 6 yıl sonra mı bu işlemler yapılıyor diye yaygara çıkarmaya çalışıyor. Yapılan uygulama adli mercilerin takdiri” dedi.

2014'teki Kobani eylemleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin yer aldığı 82 isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bakan Varank, Diyarbakır'da Sanayi Mektebi'nin açılışı amacıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bugün gündemin "biraz sıcak" olduğunu belirterek, "Kobani olaylarını bahane ederek, şehirleri talan edenler hakkında yürütülen bir soruşturma neticesinde adli işlemler yapıldığını" söyledi.

Varank "Şimdi birtakım kişiler çıkıp, 6 yıl sonra mı bu işlemler yapılıyor diye yaygara çıkarmaya çalışıyor. Yapılan uygulama adli mercilerin takdiri" diye konuştu.

Varank şunları söyledi:

"Şunu açıkça söylemek istiyorum. Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta olmak üzere birçok sivilimizin canına kasteden bu olayları, bu işin sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa, büyük yanılgı içindeler. Türkiye'yi terör iklimiyle dize getirme planlarının ilk aşaması olan 6-8 Ekim olaylarını, bu ihaneti biz asla unutmayız. Hamdolsun, büyük bir mücadele sergileyerek, bize kurulan tüm tuzakları tersine çevirdik."