Bakan Varank'tan Boğaziçili öğrencilere: Lütfen hocalarınızın sizleri zehirlemesine izin vermeyin

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir açılışta Boğaziçi'ne dönük değerlendirmede bulundu.

Varank, Boğaziçili öğrencilere seslenerek, “Lütfen örgütlerin ve ideolojik saplantı içinde bulunan hocalarınızın sizleri zehirlemesine izin vermeyin” dedi.

Boğaziçi protestoları hakkında konuşan Varank, yasalar çerçevesinde bir rektör ataması üzerinden “İkinci bir Gezi” hayalinin kurulduğunu savundu. Varank, “Önce büyük bir heyecanla hükümetimizin pandemi sürecinde aciz düşmesini beklediler. Beklediklerini bulamayınca şimdi de ülkemizin başarılı üniversitelerinden olan Boğaziçi üzerinden kargaşa ve istikrarsızlık çıkarmak gayretindeler” dedi.

'Gençlerle AKP'nin arası açılmaz'

“Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Gençler bizim göz bebeğimiz” ifadelerini kullanan Varank, “kimsenin gençlerle AKP’nin arasını açamayacağını” öne sürdü. Gençlere örgütlerden ve ideolojik düşünen akademisyenlerden uzak durmaları imasında bulunan Varank, şunları dile getirdi:

“Vandallığı, marjinal grupların toplumun sinir uçlarına dokunacak tahriklerini ideolojik dayatmalarla kendileri gibi düşünmeyen öğrenciler üzerinde oluşturulmaya çalışılan baskıları ve hele ki yüce dinimizin sembollerine yapılan hakareti, kimse bize ifade özgürlüğü diye yutturamaz. Bunu yapan cevabını da cezasını da alır. Bunlar aslında bir tükenmişlik sendromunun yansımaları. Lütfen örgütlerin ve ideolojik saplantı içinde bulunan hocalarınızın sizleri zehirlemesine izin vermeyin. Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacak alternatifler ortaya koyamamanın verdiği çaresizlikle yapılan beyhude çıkışlar. Bu millet 28 Şubat'ı yaşadı, Gezi vandallığını gördü, 15 Temmuz kalkışmasını bastırdı. Bu saatten sonra Türkiye’nin tek bir gündemi var o da muasır devletler seviyesinin üzerine çıkmak.”