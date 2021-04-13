Bakan Varank: Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği SİHA parçası yok

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından ''Kanada, Türkiye'ye askeri ihracat izinlerini tamamen iptal etti'' haberi hakkında açıklamada bulundu. Varank, şunları söyledi:

''Şöyle bir baktım, bu haberi görüp mutluluktan uçan baya kişi var. Yazık! Sevinçleri kursaklarında kalsın diye söyleyeyim: Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok. SİHA'lara faydalı yük olarak takılan kameralar vardı, onu da artık ASELSAN üretiyor.''

Kanada askeri ihracat izinlerini iptal etmişti

Kanada geçen yıl Ekim ayında, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Kanada yapımı İHA'ların Türkiye tarafından Azerbaycan'a destek olarak sunulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatmış ve Ankara'ya İHA teknolojisi satışını askıya almıştı.

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, dün Türkiye'ye yönelik askeri ihracat izinlerinin iptal edildiğini açıklamıştı.