Bakan Varank: Biz değil, Volkswagen kaybeder

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Başkanı Turgay Türker ile beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Görüşmede Varank, Covid-19 salgınının etkileri, yatırımlar, teşvikler, Türkiye'nin Otomobili, ham madde tedariki, konteyner üretimi ve Volkswagen'in Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçmesi kararı gündemleri üzerine yorumlar yaptı.

Varank, Volkswagen'in Manisa'ya yatırımdan vazgeçme kararına ilişkin yaptığı açıkamada "Bu işte biz değil, Volkswagen kaybeder. Yatırımcısını siyasi kararlarla aldattığını itiraf etmiş oldu. Yatırımcıya kapımız açık. Türkiye'ye yatırım yapan kazanacak." dedi.

Varank, “Proaktif olduk ama panik de yapmadık. Yabancı ziyaretçilerle konuştuğumuzda 'Bu süreci çok iyi yönettiniz.' diyorlar. Bu salgın, tüm dünyada tedarik zincirlerini etkiledi. Bu dönem, daha fazla dayanışmanın olması gereken bir dönem. Tek tedarikçiyle, tek kutuplu bir dünyayla artık sistemi devam ettirmek çok mantıklı ve mümkün değil. Yeni arayışlara, partnerlere, ortaklara yönelindiğini görüyoruz. Bu ortaklıklardan, arayışlardan Türkiye'nin kazanan olabileceğine yüzde 100 inanıyoruz, bunun sinyallerini alıyoruz." dedi.

'Vokswagen CEO'su Cumhurbaşkanımızla görüşmek için kendisi geldi'

Volkswagen CEO'su Herbert Diess'in kendisine yazdığı bir mektupta kendilerinin kişisel olarak Türkiye'yi çok önemli bir pazar, üretici olarak gördüğünü ancak 'sektörün ne olacağını bilmediklerinden' dolayı vazgeçtiklerini söylediğini aktardı.

Varank CEO'ya dair "Kendisi Cumhurbaşkanımız ile görüşmek için 2 kez geldi. Bizim talebimiz değil, kendisi geldi, ne yapmak istediklerini anlattı. Bize resmi açıklaması bu ama şunu da biliyorum, bu şirketler global şirketler ama yönetim kurullarına baktığınızda yerel yönetimlerin yani eyaletlerin burada etkisi var, sendikaların ortaklığı var, yabancı ortaklar var. Tüm bu dengeleri tutarak yatırım kararları alıyorlar. Tabii ki burada siyaseten bu işi istemeyenlerin olduğunu biliyorduk. Zaten basına yaptığı açıklamalarda Diess bunu da söyledi." dedi.

'Siyasi kararlarla aldattığını kendileri itiraf etmiş oldu'

"Bu işte de biz değil, Volkswagen kaybeder." diyen Varank sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü yatırımcısını ekonomik değil, siyasi kararlarla aldattığını kendileri itiraf etmiş oldu. Biz kendi otomobil projemize güveniyoruz. Bizim yatırımcıya kapımız açık. Türkiye, önümüzdeki dönemde dünyanın üretimde parlayan yıldızı olacak. Türkiye'ye yatırım yapan kazanacak."