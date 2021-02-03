Bakan Varank, AKP'yi 'en öğrenci dostu hükümet' ilan etti

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan AKP'li rektöre karşı çıkan yüzlerce öğrenci gözaltına alınır, öğrenciler polis şiddetine maruz kalırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Cumhuriyet tarihinin en öğrenci dostu hükümetleri, AK Parti hükümetleridir" dedi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin toplantısında yaptığı konuşmada Varank "Boğaziçi Üniversitesi'ne kanuna ve Anayasa'ya uygun şekilde gerçekleştirilen bir rektör atamasına verilen tepkinin orantısızlığı günden güne artıyor. İşi maalesef kutsal değerlerimize, kıblemiz Kabe'ye yönelik çirkin saldırılara kadar getirdiler" dedi.

"Boğaziçi'nden yeni bir Gezi çıkarmak isteyenlerin tuzağına gençlerimizi düşürmeyiz. Üniversiteler, ideolojik kavgaların arenası değil bilimin ve araştırmanın merkezleridir. Biz üniversitelerin bu yapısını tahkim etmek için son 19 yılda çok büyük yatırımlar yaptık" diyen Varank şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet tarihinin en öğrenci dostu hükümetleri, AK Parti hükümetleridir. Üniversite yatırımlarından modern yurtlara, kredi ve burslara kadar çok güçlü adımlar attık, atıyoruz. Gençlerimizi, kendi siyasi emellerine dolgu malzemesi olarak görenler, bu ülkeye en büyük kötülüğü yapar. Biz buna müsaade edemeyiz."