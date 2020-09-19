Bakan Soylu yine AYM'yi hedef aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yönelik yaptığı açıklamaların arkasında olduğunu belirtti. Soylu, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı bütün kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilirken, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararları eleştirelemez diye bir şeyi söz konusu değildir"’ dedi.



Bakan Soylu, ''Geçen gün Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir söz söyledim. Çok hoşuma gitti. Kimlerin Anayasa Mahkemesi'ni savunduğunu gördüm. Bu devlete 'katil' diyenler ve Anayasa Mahkemesi tarafından 'siz katil deme hürriyetine sahipsiniz' diyenler, yıllardan beri bu ülkenin değerlerini yermek isteyenler hepsi bir cephe oldular, hepsini Allah bir fotoğrafta göstermek nasip etti'' diye konuştu.

Soylu daha önce de AYM'nin güvenlik soruşturmalarının kaldırılması ve şehirler arası yollarda eylem yasağı iptali kararlarını hedef almıştı. Soylu, AYM Başkanı’na "Madem özgür bir ülkeyiz, polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım" diye seslenmişti.