Bakan Soylu Giresun'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi: Zemini sarsılan ve kayan köyler var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da bazı bölgelerde çok ciddi hasar olduğunu belirterek, "Suyun getirdiği ve zeminini sarstığı kayan köyler var, orada boşalttığımız evler var. Özellikle derenin etrafını açabilmek için son derece kararlı bir yıkım gösteriliyor ve buradaki binalar yıkılıyor" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün bölgeye geleceğini hatırlatan Soylu, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız gerek Dereli'ye gerekse sel bölgesine önemli müjdelerle geliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Dereli'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.Yağlıdere'den Espiye'ye, Doğankent'ten Dereli'ye kadar birçok köyde çok ciddi hasarlar olduğunu hatırlatan Soylu, "Kayan köyler var. Suyun getirdiği ve zeminini sarstığı kayan köyler var, orada boşalttığımız evler var. Özellikle derenin etrafını açabilmek için son derece kararlı bir yıkım gösteriliyor ve buradaki binalar yıkılıyor. Güç yettiği kadar herkes elinden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışıyor." diye konuştu.

Erdoğan'ın bugün bölgeye geleceğini anımsatan Soylu, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız gerek Dereli'ye gerekse sel bölgesine önemli müjdelerle geliyor. İnşallah buradaki vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı sıkıntıları en hafif şekilde geçirmesine yönelik adımlar atıldı, atılıyor." dedi.