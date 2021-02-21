Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze sınav' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için Covid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını savunarak "Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır" dedi.

Selçuk sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum.

Biz salgın döneminde kararlarımızı, eğitimcilerle ve hekimlerle birlikte oluşturuyoruz. Salgının seyrini günlük izliyoruz. Neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı olarak ortak görüş geliştiriyoruz. Bu görüşmeler neticesinde, köy okullarımız ve ana okullarımız yüz yüze eğitime çoktan başladı. 1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor. Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin yüzde 40'ı yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten.

Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik."