Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Genel Kurulunda 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada "Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz" dedi.

Selçuk uzaktan eğitim platformu EBA ile ilgili olarak "Dünyada sadece 4 ülke öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı kurabildi. Bunlardan biri Türkiye. Salgın sürecinde uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart tarihinden bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilen EBA platformu, dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi olmuştur" ifadelerini kullandı.

21 Aralık tarihine kadar 200 bin tabletin, 2021 Ocak ortasına kadar 300 bin tabletin dağıtılacağını söyleyen Selçuk, şunları kaydetti:

"Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul kurumlarımız ve öğrencilerimiz için 2021 yılı bütçemizde Temel Eğitim Programına 80 milyar 809 milyon 296 bin TL kaynak ayrılmıştır. Ortaöğretim kurumlarımız ve öğrencilerimiz için 2021 yılı bütçemizde Ortaöğretim Programına 42 milyar 478 milyon 310 bin TL kaynak ayrıldı. 2020 yılı sonuna kadar bin 350 okul için 26 bin adet etkileşimli tahtanın kurulumu tamamlanacaktır."