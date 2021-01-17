Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması: 10 gün önce net tablo ortaya çıkar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te katıldığı programda yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Selçuk okulların 15 Şubat'ta açılmasıyla ilgili "ilke kararı" olduğunu belirterek "15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar" dedi.

Selçuk'un şunları söyledi:

"Şu an açılsın noktasında ciddi bir beklenti var ama bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde Kabine'nin alacağı kararlara bağlı. Biz aslında çok kontrollü gittik. 15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.

Dünyada tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı okula gitmesinin pek mümkün olmadığını görüyoruz. Küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Yine kademeli bir sistem ile başlatabiliriz. Küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Salgının seyrine göre senaryolarımız var."

'İsteğe bağlı yüz yüze eğitim'

"İsteğe bağlı yüz yüze eğitim" ihtimaline ilişkin ise Selçuk "Henüz daha tümüyle kontrol altında olan bir hadise yok. Evinde hastası olan aileler ve çocukların tümünü aynı potada değerlendiremeyiz. Böyle bir seçeneğe her zaman açığız" diye konuştu.

Öğretmenlerin aşılanması

Selçuk eğitim emekçilerinin aşılanmasıyla ilgili "Elbette sağlık çalışanların birinci aşamasında olması en uygunu. Onların aşılanmasının tamamlanması ile, ikinci aşamada olan eğitmenlerimizin de aşılanmasına başlanacaktır" dedi.

Sınav notları

"İlk ve orta okullarda yüz yüze sınav yapmayacağız. Bu kararı aldık" diyen Selçuk "Öğrencilerin yüzde 60'ı sınava girdi. Yüzde 40'ı girecekken süreç ilerlerdi. 25 Aralık'ta ilan ettik. İlk ve orta okullarımız karnelerini dijital alacak dedik. Küçük bir ayrıntıyı gündeme getirdik. Bazı veliler haklı olarak dedi ki, "Bizim çocuklarımız sınava girdi notlarını aldı, diğer çocuklar performanstan aldı.' Biz de bir seçenek sunduk. İsteyen velilerimiz benim çocuğum sınavdan not alsın ya da almasın şeklinde karar verebilecek" ifadelerini kullandı.

Selçuk şunları kaydetti:

"İlk ve orta okullarda sınav olarak yapılmaması ama liselerde mutlaka sınav olarak yapılması kritik kararı çıktı. Biz bu kararı sahada da test ettik. Bunun sonucunda böyle karar çıktı.

Sınavlarda öğrenciler bütün müfredattan sorumlu sayılacak. Aslında öğrenciler müfredatın tamamından sorumlu olmak istiyor. Bu dinamik bir süreç. Süreç değiştikçe ister istemez kararımızı gözden geçiriyoruz."