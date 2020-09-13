Bakan Selçuk’tan veli toplantılarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1. sınıf ve okul öncesi öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasına bir hafta kala veli toplantılarına dair bir açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada “Hafta içinden itibaren okul yönetimlerimiz, velilerimizi her türlü konuda detaylıca bilgilendirmek için küçük gruplar halinde ya da bireysel olarak bilgilendirme toplantı ve görüşmeleri gerçekleştirebileceği gibi telefon ve internet gibi çeşitli iletişim kanallarını kullanarak uzaktan çevrim içi toplantılar da yapabilecek” diye belirtti.

Selçuk “Yüz yüze eğitimin ilk ders zili öncesinde ilkokul 1. sınıf öğretmenlerimiz de velilerle çevrim içi toplantılar yapmaya başlayacak. Önemli olan iletişim kanallarını açık tutmak ve eğitim sisteminde önemli bir paydaş olan velilerimizin desteğini almak” dedi.

