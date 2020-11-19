Bakan Selçuk'tan sınav açıklaması: İptal değil, ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınavın yapılmayacağını, yapılmayacak sınavlarla ilgili planlamanın salgının seyrine göre gerçekleştirileceğini açıklamasının ardından bugün yeni bir açıklama yaptı.

Selçuk Twitter hesabından öğrencilere hitaben yaptığı paylaşımda "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.