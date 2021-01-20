Bakan Selçuk'tan okulların açılmasına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması ile ilgili yaptığı açıklamada, "15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var" dedi.

Pandemi sürecinde attığı adımlarla adeta eğitimi tasfiye eden ve tepkilerin odağında olan Bakan Selçuk, "kararlığımız" var dese de, şu ana kadar okulların açılması için bir hazırlığa girişilmiş değil.