Bakan Selçuk'tan öğretmenlere fidan dikme çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm öğretmenlere okul bahçelerinin toprağına fidan dikme çağrısı yaptı.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın derslerin başlayacağı köy okullarındaki öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenleri, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet etti.

Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Güzel ülkemizde, yanan ormanların hüznünü bir kez daha yaşıyoruz. Yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarımızdaki öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum."

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