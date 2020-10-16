Bakan Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, halen bir milyon çalışanın ücretini aldığını kısa çalışma ücreti uygulamasını uzatacakları sinyalini verdi. Selçuk, “Kısa çalışmayı ihtiyaca göre değerlendirip, uzatıyoruz” dedi. Kısa çalışma uygulaması ekim ayı sonu itibariyle yeni bir karar alınmazsa sona eriyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve konfederasyon başkanlarının katılımıyla Ortak Paylaşım Forumu başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen toplantının açılışına videokonferansla katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, salgın sürecinde hükümet tarafından sağlanan destek paketlerinin toplamının yaklaşık 500 milyar liraya ulaştığını belirtti.

'Esnek çalışmanın daha farklı modellerini ...'

Hürriyet’te yer alan habere göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, yaptığı konuşmada yeni çalışma modellerine dikkat çekti. Salgın sürecinin dijital dönüşüm sürecini hızlandırdığını ifade eden Selçuk, “Hepimiz video konferanslara alıştık. Uzaktan çalışmaya alışıldı. Salgın bize çalışma modellerinin de değişmesi gerektiğini gösterdi. Bizim mevzuat alt yapımız buna uyumlu. Esnek çalışmanın daha farklı modellerini de adapte etmeye çalışıyoruz” diye konuştu. Selçuk, “Yeni normal, eski normalden farklı olacak” dedi.

Bakan Selçuk kısa çalışma ödeneğine ilişkin yaptığı açıklamada, “Kısa çalışmayı ihtiyaca göre değerlendirip, uzatıyoruz” dedi. Kısa çalışma uygulaması ekim ayı sonu itibariyle yeni bir karar alınmazsa sona eriyor.