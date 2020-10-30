Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından okullarda hasar meydana gelmediğini belirtti.
Selçuk, "Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor" açıklamasında bulundu.
Bakan Selçuk'tan İzmir'deki okullarla ilgili açıklama
İzmir'deki depremin ardından okulların durumuna ilişkin açıklama geldi.
Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından okullarda hasar meydana gelmediğini belirtti.
Selçuk, "Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor" açıklamasında bulundu.