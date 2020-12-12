Bakan Selçuk'tan 'intihar' yanıtı: Türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan çıktı!

Milyonlarca emekçi açlık sınırının altında bir ücretle hayatta kalmaya çalışırken, yurttaşların yoksulluk gerekçesiyle intihar haberlerine konu olduğu Türkiye'de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan tepki çeken bir açıklama geldi.

Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında Samsun’da bir eline iş, bir eline de aş yazarak yaşamına son veren yurttaş ve artan intiharlar hakkındaki soruları yanıtlamayan Selçuk, “Yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk, uluslararası dokümanlarda da ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı. Biz daha ziyade refahı paylaşmayı ve bu süreçteki acil durumlarda vatandaşlarımızın yanında olmayı hedefleyen bir sosyal yardımı önemsiyoruz” dedi.