Bakan Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okullarda bir haftalık ara tatilin 16 Kasım'da başlayacağını duyurdu. Selçuk öte yandan ara tatilde, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerini söyledi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından, "Çocuklar beni okulda görür görmez 'Hoca’m, ara tatil olacak mı?' diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum" açıklamasını yaptı.