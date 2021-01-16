Bakan Selçuk'tan açık öğretim sınavlarıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açık öğretim sınavlarının çevrimiçi yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 yılı Açık Öğretim Sınav tarihlerini duyurdu.

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz" diyen Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan şöyle yazdı:

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."

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