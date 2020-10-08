Bakan Selçuk: Vaka sayıları eğitimi doğrudan etkiliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Biliyoruz ki vaka sayıları eğitimi doğrudan etkiliyor. Lütfen, evlatlarımız için maske, mesafe..." açıklamasını yaptı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada, 12 Ekim itibarıyla 5 sınıf düzeyinde daha yüz yüze eğitime başlanacağını hatırlatan Bakan Selçuk "Okullarımızda güvendeyiz ancak evinde öğrenci olsun olmasın, dışarıda herkesin tedbiri, özeni gerek. Biliyoruz ki vaka sayıları eğitimi doğrudan etkiliyor. Lütfen evlatlarımız için maske, mesafe..." ifadelerini kullandı.