Bakan Selçuk: Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullardaki tüm dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Selçuk, "Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları karşılandı, ateş ölçer bulundurulması sağlandı. Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. Maskeleri, okullarımıza ulaştırdık" dedi.

Selçuk, Covid-19 tedbirleri kapsamında, MEB ve Sağlık Bakanlığı arasındaki entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizmasının hazır olduğunu söyledi.