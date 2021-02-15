Bakan Selçuk: Öğretmenler için aşılama başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin Şubat ayının son haftasından itibaren aşılanmaya başlanacağını söyledi.

Bakan Selçuk, köylerde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitimin başladığını belirtti

Selçuk şöyle konuştu:

"Tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açma konusunda da ilin kendi koşulları doğrultusunda adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Peki, okulları hangi koşullarda açıyoruz? Öncelikle şunun bilinmesini isterim ki okullarımızın açılması ile ilgili attığımız tüm adımlar; Bakanlığımızca yapılan, uzun süren araştırma ve planlama süreçlerinin sonunda belirlendi. Bu adımların ilki; tüm eğitim kurumlarımızın, tedbir uygulamalarında bir standarda tabi olmasını sağlamaktı. Sağlık güvenliğinin adil ve kontrol edilebilir olması bizim için çok önemli. Bu kararlılıkla bütün evlatlarımızın aynı sağlık güvenliği imkanları içinde olması için 27 Temmuz 2020 tarihinde, Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü' kapsamında bir kılavuz yayımladık."