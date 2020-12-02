Bakan Selçuk: 'Normalleşme' desteği 30 Haziran'a uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, "Normalleşme Desteği"nin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını, 3 ay olan yararlanma süresinin de 6 aya çıkarıldığını bildirdi.

Yazılı bir açıklama yapan Bakan Selçuk şunları kaydetti:

"Uygulanmakta olan Normalleşme Desteği, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kararıyla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı, 3 ay olan yararlanma süresi de 6 aya çıkarıldı. Normal çalışma düzenine geçen iş yerlerimiz için Normalleşme Desteği adı altında bu desteklerimizi sürdüreceğiz. Böylece istihdamı korumaya devam edeceğiz"

Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamıyla ilgili 'bu teşvikin süresinin de 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını' bildirdi.