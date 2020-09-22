Bakan Selçuk 'Hazırız' demişti: Kitap dağıtılmayan öğrenciler var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı", "Hazırız" açıklamalarına rağmen Eğitim Bilişim Ağı sistemi çöktü. Öğrenci ve velilerin karşılaştığı sounlar bununla sınırlı değil.

Bakan Selçuk'un dağıtılacağını söylediği 146 milyon ders kitabının dağıtımı ile ilgili de sıkıntılar yaşanıyor.