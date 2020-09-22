Bakan Selçuk 'Hazırız' demişti: Kitap dağıtılmayan öğrenciler var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'milyonlarca' dağıtıldığını söyledi ama soL'a ulaşan bir öğrenci velisi ders kitaplarını hala alamadıklarını söyledi.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı", "Hazırız" açıklamalarına rağmen Eğitim Bilişim Ağı sistemi çöktü. Öğrenci ve velilerin karşılaştığı sounlar bununla sınırlı değil.

Bakan Selçuk'un dağıtılacağını söylediği 146 milyon ders kitabının dağıtımı ile ilgili de sıkıntılar yaşanıyor. 

Okulların yeni öğrenim dönemine nasıl hazırlandığıyla ilgili uzun süredir Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklamalar geliyor. 21 Eylül Pazartesi günü "hazırız" sloganı eşliğinde açılan okulların ilk günden başlayan sorunlarına öğrencilere dağıtılacak kitaplar da eklendi.

soL'a ulaşan bir öğrenci velisi, lise birinci sınıf için 20 gündür dağıtılmasını bekledikleri kitapları "internetten indirmelerinin" önerildiğini anlattı.

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Öğrencilere kitap dağıtılmadı

soL'a ulaşan ve çocuğu İstanbul Esenyurt İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne bu yıl başlayan bir veli, kendilerine kitap dağıtılmadığını anlattı. 20 gündür kitap dağıtımının olacağının söylendiğini anlatan veli, nereden ders işleneceğini sorduklarında kendilerine "İnternetten indirebilirsiniz, bakanlık bilgi vermedi" denildiğini dile getirdi.

Velinin anlattıkları şöyle:

"Okula kayıt yaptırmaya gittiğimizde zaten önce 'bağış' istendi. Zorunlu olmadığını söylediler ben de maddi imkanlarımın yeterli olmadığını söyleyerek vermedim. Zaten olsa bile bunun talep edilmesi doğru değil. 20 gün önce, kayıt yaptırıp, e-okul şifremizi alıp kitapları temin etmek istedik. Bir öğretmen kitapları dağıtıyordu. 9. sınıfların kitaplarının gelmediğini ve 18 Eylül'de geleceğini söylediler. Bugün gittiğimde hâlâ gelmediğini söylediler. 

Sonuçta online eğitim var. Bu çocuklar neye göre eğitim görecek, ne işleyecek? Müdür yardımcısıyla da görüştüm, ona da bu durumu anlattım. Müdür yardımcısı bana 'Bakanlık bize henüz dağıtmadı, bekliyoruz. İnternette kitap var, ordan indirebilirisiniz. Ne zaman geleceği de belli değil, şimdilik yapabileceğimiz bir şey yok' dedi. İnterneti olmayan çocuk ne yapacak? Tarih yok, 'Sizi arayacağız' diyorlar. Yöneticilere de bilgi verilmemiş."

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