Bakan Selçuk 'Hazırız' demişti: Kitap dağıtılmayan öğrenciler var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı", "Hazırız" açıklamalarına rağmen Eğitim Bilişim Ağı sistemi çöktü. Öğrenci ve velilerin karşılaştığı sounlar bununla sınırlı değil.
Bakan Selçuk'un dağıtılacağını söylediği 146 milyon ders kitabının dağıtımı ile ilgili de sıkıntılar yaşanıyor.
Okulların yeni öğrenim dönemine nasıl hazırlandığıyla ilgili uzun süredir Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklamalar geliyor. 21 Eylül Pazartesi günü "hazırız" sloganı eşliğinde açılan okulların ilk günden başlayan sorunlarına öğrencilere dağıtılacak kitaplar da eklendi.
soL'a ulaşan bir öğrenci velisi, lise birinci sınıf için 20 gündür dağıtılmasını bekledikleri kitapları "internetten indirmelerinin" önerildiğini anlattı.
Öğrencilere kitap dağıtılmadı
soL'a ulaşan ve çocuğu İstanbul Esenyurt İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne bu yıl başlayan bir veli, kendilerine kitap dağıtılmadığını anlattı. 20 gündür kitap dağıtımının olacağının söylendiğini anlatan veli, nereden ders işleneceğini sorduklarında kendilerine "İnternetten indirebilirsiniz, bakanlık bilgi vermedi" denildiğini dile getirdi.
Velinin anlattıkları şöyle: