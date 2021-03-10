Bakan Selçuk: 29 ilaç geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinde yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu.
Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 9 bin 37’ye ulaştı" açıklamasını yaptı.
Geri ödeme listesine alınan 29 yeni ilaç; 1 adet pıhtılaşma önleyici ilaç, 4 adet demans ilacı, 2 adet enteral beslenme ürünü, 1 adet hipertansiyon ilacı, 2 adet immünglobulin, 1 adet kas gevşetici, 1 adet göz merhemi, 2 adet gargara, 2 adet psöriyazis tedavisinde kullanılan ilaç, 6 adet antibiyotik, 2 adet soğuk algınlığı ilacı, 2 adet astım ilacı, 1 adet tıbbi mama, 2 adet vitaminden oluşuyor.