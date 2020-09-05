Bakan Selçuk: 27 ilaç geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2’si kanser ilacı olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu. Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 14’ünün yerli üretim olduğunu söyledi.

Geri ödeme listesinde yurtdışından temin edilen 374, Türkiye’den ruhsatlı 8 bin 339 ilacın yer aldığını belirten Bakan Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 366’ya ulaştı” dedi.

Selçuk, vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini de ekledi.