Bakan Pekcan kendi şirketinden mal aldıklarını kabul etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un Ticaret Bakanlığı'nın Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşinin sahibi olduğu şirketlerden dezenfektan alımı yaptığına dönük açıklamalarına uzun bir sessizliğin ardından bugün bakanlıktan açıklama geldi.

Açıklamada satın alım doğrulandı, "piyasadan daha ucuz" açıklaması getirildi.

Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşinin sahibi olduğu şirketlerden 9 milyon TL'lik dezenfektan alımı ve vergi indirimi yapıldığı iddialarına yönelik 5 gün sonra açıklama yaptı. Açıklamada 9 milyon TL'lik tutarın doğru olmadığı belirtilerek Pekcan ailesine ait olan Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 507.880 TL’lik dezenfektan alındığı belirtildi. Açıklamada dezenfektan teminiyle ilgili olarak "Direk üretici firma yerine en iyi fiyat veren ikinci firma tarafından temini gerçekleşseydi 853.600 TL’ye tekabül edecekti" ifadesi kullanıldı.

Söz konusu iddiaları Meclis gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a şu soruları yöneltmişti:

“Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, dört gündür size soruyorum. Siz kendi özel şirketinizden kendi bakanlığınıza dezenfektan sattınız mı? Satmadınız mı? Dokuz milyon liralık dezenfektanı, kendi şirketinizden bakan olduğunuz kuruma sattınız mı? Satmadınız mı? Dört gündür bu soruyu soruyoruz. Tarihe geçiyorsunuz. İlk kez, kendi şirketinden kendi bakanlığına mal satan bakan olarak tarihe geçiyorsunuz. Lütfen artık ya cevap verin ya da görevinizden istifa edin. Çin’den bir firmanın Türkiye mümessilliğini Karon isimli bir firmanız yapıyor mu? Yapmıyor mu? Çin’deki firmanın Türkiye’ye sattığı ürünlere vergi indirimi yani yüzde 30’dan yüzde 20’ye vergi indirimi çektiniz mi çekmediniz mi? Buna ilişkin de tüm belgeler elimizde. Önce dezenfektan meselesine cevap bekliyoruz."